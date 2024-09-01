Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1870 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,785,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1870 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Русское Наследие за 46000 RUB. Торги состоялись 11 июля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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