1 копейка 1870 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1870 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Русское Наследие за 46000 RUB. Торги состоялись 11 июля 2020.

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