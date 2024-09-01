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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1870 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1870 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1870 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,785,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1870 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Русское Наследие за 46000 RUB. Торги состоялись 11 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1870 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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