Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1870 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 44,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1870 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4777 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Künker (5)
- New York Sale (2)
- Rare Coins (3)
- SINCONA (1)
- Александр (2)
- Знак (1)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS61
Цена
1013 $
Цена в валюте аукциона 75760 RUB
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Где продать?
Для продажи 25 копеек 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск