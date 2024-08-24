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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1870 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1870 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1870 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 44,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1870 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4777 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58
Цена
941 $
Цена в валюте аукциона 64896 RUB
Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS61
Цена
1013 $
Цена в валюте аукциона 75760 RUB
Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность MS64
Цена
Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 25 копеек 1870 СПБ НІ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность XF45 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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