1 рубль 1870 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1870 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31777 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность PROOF (1) UNC (13) AU (29) XF (27) VF (4) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (7) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (4) AU50 (5) XF45 (9) XF40 (2) F15 (1) PF62 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (10) ННР (1)

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