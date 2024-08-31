Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1870 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 386,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1870 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31777 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
829 $
Цена в валюте аукциона 77000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
2463 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность F15
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Где продать?
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