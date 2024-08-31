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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1870 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1870 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1870 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 386,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1870 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31777 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
829 $
Цена в валюте аукциона 77000 RUB
Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
2463 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность F15
Цена
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Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1870 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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