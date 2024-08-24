Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1870 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 220,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1870 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе AURORA за 165000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
604 $
Цена в валюте аукциона 53000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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