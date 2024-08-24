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5 копеек 1870 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1870 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1870 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 220,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1870 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе AURORA за 165000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
604 $
Цена в валюте аукциона 53000 RUB
Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Haljak Coin Auction - March 17, 2024
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Где купить?
Россия 5 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1870 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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