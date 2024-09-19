Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1870 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1870 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8742 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 марта 2017
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Где продать?
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