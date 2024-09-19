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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1870 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1870 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1870 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1870 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8742 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2976 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 349 EUR
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Haljak Coin Auction - October 19, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Heritage - March 30, 2017
Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Heritage - March 30, 2017
Продавец Heritage
Дата 30 марта 2017
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1870 СПБ HI на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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