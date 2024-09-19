Полтина 1870 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1870 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8742 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность UNC (5) AU (11) XF (10) VF (6) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) VF35 (2) VF30 (1) Сервис PCGS (4) NGC (1)

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