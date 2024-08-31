Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1870 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 рубля
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1870 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33919 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 16 января 2024.
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
13200 $
Цена в валюте аукциона 13200 USD
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
3960 $
Цена в валюте аукциона 3960 USD
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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