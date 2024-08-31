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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1870 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 рубля 1870 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 рубля 1870 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1870 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33919 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
13200 $
Цена в валюте аукциона 13200 USD
Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
3960 $
Цена в валюте аукциона 3960 USD
Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Stack's - August 17, 2023
Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Россия 3 рубля 1870 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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