Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1870 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,310,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1870 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Империя за 130000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2024.
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Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS66 NGS
Цена
1433 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU55 CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
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