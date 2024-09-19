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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1870 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1870 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1870 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,310,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1870 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Империя за 130000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS66 NGS
Цена
1433 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU55 CGC
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Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 10 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1870 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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