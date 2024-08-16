Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1870 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1870 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF64
Цена
18013 $
Цена в валюте аукциона 1600000 RUB
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
10097 $
Цена в валюте аукциона 825000 RUB
Где продать?
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