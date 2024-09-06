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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1870 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1870 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1870 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1870 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1870 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
4651 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Россия 5 копеек 1870 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RD CAMEO RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1870 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Россия 5 копеек 1870 СПБ на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1870 СПБ на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 5 копеек 1870 СПБ на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1870 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1870 СПБ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF63
Цена
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Россия 5 копеек 1870 СПБ на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия 5 копеек 1870 СПБ на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность PF64
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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