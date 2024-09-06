5 копеек 1870 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1870 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность PROOF (5) AU (1) XF (1) VF (1) Сохранность (слабы) AU53 (1) VF35 (1) PF64 (2) PF63 (2) RD (1) RB (1) CAMEO (1) Сервис RNGA (1) NGC (1)