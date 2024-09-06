Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1870 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1870 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF63
Цена
******
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Где продать?
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