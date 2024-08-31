2 копейки 1870 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1870 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 821 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность PROOF (2) UNC (2) AU (1) XF (3) VF (1) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU50 (1) XF45 (1) PF67 (2) RB (2) BN (1) Сервис ННР (1) NGC (2)