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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1870 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1870 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1870 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 231,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1870 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 821 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1870 СПБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1870 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 2 копейки 1870 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 22791 RUB
Россия 2 копейки 1870 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1870 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 2 копейки 1870 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF67 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1870 СПБ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1870 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF67 RB NGC
Цена
20000 $
Цена в валюте аукциона 20000 USD
Россия 2 копейки 1870 СПБ на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1870 СПБ на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 2 копейки 1870 СПБ на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1870 СПБ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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