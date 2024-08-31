Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1870 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 231,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1870 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 821 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 22791 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF67 RB NGC
Цена
20000 $
Цена в валюте аукциона 20000 USD
Где продать?
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