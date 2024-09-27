Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1870 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 5,000,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (198)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1870 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22163 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12650 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
892 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
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Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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