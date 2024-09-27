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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1870 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1870 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1870 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 5,000,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (198)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1870 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22163 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12650 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
892 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1870 СПБ НІ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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