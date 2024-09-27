5 рублей 1870 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1870 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22163 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12650 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

Сохранность UNC (74) AU (28) XF (68) VF (12) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS65 (7) MS64 (10) MS63 (7) MS62 (24) MS61 (8) MS60 (11) AU58 (8) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (4) DETAILS (5) Сервис NGC (49) PCGS (14) ННР (4) RNGA (2)

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