Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1870 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,143,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1870 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15250 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность PF64 BN ННР
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PF63 RB RNGA
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Где продать?
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