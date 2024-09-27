Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1870 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1870 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1870 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,143,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1870 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • COINSTORE (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (5)
  • MS67 (1)
  • New York Sale (2)
  • Rare Coins (8)
  • RedSquare (9)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15250 RUB
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF62 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность PF62 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность PF62 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе RedSquare - April 16, 2023
Продавец RedSquare
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PF62 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность PF62 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе RedSquare - October 3, 2021
Продавец RedSquare
Дата 3 октября 2021
Сохранность PF62 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность PF64 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PF63 RB RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1870 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF66 RB NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1870 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск