1 копейка 1870 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1870 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

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