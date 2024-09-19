Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1870 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1870 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1870 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 434,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1870 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2133 проданному на аукционе The New York Sale за 775 USD. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • BAC (4)
  • Coins.ee (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Holmasto (1)
  • Katz (3)
  • MARCINIAK (1)
  • MS67 (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • New York Sale (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (1)
  • Rare Coins (14)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (3)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WCN (1)
  • Александр (7)
  • Знак (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1870 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1/4 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск