Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1870 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 434,800
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1870 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2133 проданному на аукционе The New York Sale за 775 USD. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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