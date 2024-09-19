1/4 копейки 1870 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1870 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2133 проданному на аукционе The New York Sale за 775 USD. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность UNC (39) AU (14) XF (7) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (12) MS63 (9) MS62 (4) MS61 (2) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) RB (13) BN (13) Сервис NGC (20) ННР (4) RNGA (1)

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