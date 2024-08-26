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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1870 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1870 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1870 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,683,750

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1870 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1273 проданному на аукционе The New York Sale за 3250 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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