Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1870 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,683,750
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1870 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1273 проданному на аукционе The New York Sale за 3250 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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