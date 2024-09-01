Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1870 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1870 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 913 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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