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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1870 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1870 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1870 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1870 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 913 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Россия 1/4 копейки 1870 СПБ на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
Россия 1/4 копейки 1870 СПБ на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
14470 $
Цена в валюте аукциона 12750 EUR
Россия 1/4 копейки 1870 СПБ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
25131 $
Цена в валюте аукциона 24000 CHF

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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