1/4 копейки 1870 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1870 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 913 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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