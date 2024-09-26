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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1870 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1870 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1870 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь (0,028399999999999998)
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,017,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1870 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Русское Наследие за 180000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
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Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Россия 3 копейки 1870 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 5 сентября 2017
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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