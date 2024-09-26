3 копейки 1870 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1870 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Русское Наследие за 180000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность UNC (4) AU (4) XF (8) VF (4) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS62 (3) AU50 (2) XF40 (2) VF30 (1) VF25 (1) DETAILS (2) BN (5) Сервис NGC (6)

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