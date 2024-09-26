Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1870 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь (0,028399999999999998)
- Вес 9,83 гр
- Диаметр null мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,017,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1870 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Русское Наследие за 180000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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