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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1870 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1870 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1870 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,380,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1870 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Александр за 106121 RUB. Торги состоялись 1 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (13)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (7)
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS60
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 3120 RUB
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU55
Цена
******
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Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1870 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1870 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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