15 копеек 1870 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1870 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Александр за 106121 RUB. Торги состоялись 1 мая 2022.

Сохранность UNC (21) AU (17) XF (11) VF (3) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS63 (10) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (1) VF35 (2) Сервис ННР (2) NGC (10) PCGS (1)

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