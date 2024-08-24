Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1870 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,380,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1870 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Александр за 106121 RUB. Торги состоялись 1 мая 2022.
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
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