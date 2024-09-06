5 копеек 1870 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1870 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31710 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5500 USD. Торги состоялись 8 декабря 2023.

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