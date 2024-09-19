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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1870 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1870 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1870 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 79,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1870 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2310 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 6000 USD. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Stephen Album (1)
  • Westfälische (1)
  • Империя (1)
Россия 3 копейки 1870 СПБ на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Россия 3 копейки 1870 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Россия 3 копейки 1870 СПБ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
******
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Россия 3 копейки 1870 СПБ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1870 СПБ на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Россия 3 копейки 1870 СПБ на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 31, 2019
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1870 СПБ на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1870 СПБ на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1870 СПБ на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1870 СПБ на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1870 СПБ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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