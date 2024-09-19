Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1870 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 79,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1870 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2310 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 6000 USD. Торги состоялись 18 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (1)
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- Империя (1)
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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