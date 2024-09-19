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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1870 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1870 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1870 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 510,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1870 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1268 проданному на аукционе Coins.ee за 215 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 6700 RUB
Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Heritage - November 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Александр - August 28, 2014
Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе Александр - August 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 августа 2014
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1/2 копейки 1870 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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