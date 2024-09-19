Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1870 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 510,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1870 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1268 проданному на аукционе Coins.ee за 215 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2014
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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