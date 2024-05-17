AURORA
Описание фирмы
- Название AURORA
- Страна Россия
- Год основания 2015
- Статус Действующая организация
- Официальная страница http://aurora-auction.ru/
Офис в Москве
- Страна Россия
- Город Москва
- Адрес Ветошный переулок, 9
- Телефон 8 (962) 924-22-66
- Email info@aurora-auction.ru
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
24 апреля 2025 Аукцион 146-2 761 Торги открыты
24 апреля 2025 Аукцион 146-3 152 Торги открыты
16 апреля 2025 Аукцион 146 519 612,951 $
10 апреля 2025 Аукцион 145 563 140,494 $
20 марта 2025 Аукцион 144 538 264,217 $
27 февраля 2025 Аукцион 143 536 407,722 $
20 февраля 2025 Аукцион 143 416 9,142 $
13 февраля 2025 Аукцион Б5 198 5,298 $
30 января 2025 Аукцион 142 671 -
16 января 2025 Аукцион 141 159 166,044 $
20 декабря 2024 Аукцион 140 383 47,031 $
19 декабря 2024 Аукцион 140 509 635,567 $
28 ноября 2024 Аукцион 139 654 163,326 $
1 ноября 2024 Аукцион 138 517 290,284 $
17 октября 2024 10 октября 2024 Аукцион 137 663 -
19 сентября 2024 Аукцион 136 609 742,686 $
5 сентября 2024 Аукцион 135 141 113,061 $
28 августа 2024 Аукцион 4 188 9,079 $
22 августа 2024 Аукцион 134 572 258,490 $
25 июля 2024 Аукцион 133 603 393,749 $