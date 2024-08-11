Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1856 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,240,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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