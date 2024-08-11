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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1856 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1856 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1856 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,240,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS61 RNGA
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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