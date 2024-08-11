20 копеек 1856 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

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