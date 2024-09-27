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1856
Россия
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1699-1991
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1856
Монеты России 1856 года
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Золотые монеты
5 рублей 1856 СПБ АГ
Средняя цена
4200 $
Продажи
0
106
Пробные монеты
1 рубль 1856 СПБ ФБ
Средняя цена
730 $
Продажи
0
304
Полтина 1856 СПБ ФБ
Средняя цена
420 $
Продажи
1
161
25 копеек 1856 СПБ ФБ
Средняя цена
100 $
Продажи
0
310
20 копеек 1856 СПБ ФБ
Средняя цена
140 $
Продажи
0
111
10 копеек 1856 СПБ ФБ
Средняя цена
180 $
Продажи
0
86
5 копеек 1856 СПБ ФБ
Средняя цена
100 $
Продажи
0
254
Медные монеты
5 копеек 1856 ЕМ
Средняя цена
210 $
Продажи
0
55
5 копеек 1856 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
23
3 копейки 1856 ЕМ
Средняя цена
540 $
Продажи
0
42
3 копейки 1856 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
440 $
Продажи
0
65
2 копейки 1856 ЕМ
Средняя цена
240 $
Продажи
0
79
2 копейки 1856 ВМ Варшавский монетный двор
Цифра "2" закрытая
Средняя цена
160 $
Продажи
0
57
2 копейки 1856 ВМ Варшавский монетный двор
Цифра "2" открытая
Средняя цена
210 $
Продажи
0
26
1 копейка 1856 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
160 $
Продажи
0
98
1 копейка 1856 ВМ Варшавский монетный двор
Вензель широкий
Средняя цена
45 $
Продажи
0
100
1 копейка 1856 ВМ Варшавский монетный двор
Вензель узкий
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
4
1 копейка 1856 ВМ Варшавский монетный двор
Вензель Николая I. Новодел
Средняя цена
5500 $
Продажи
0
5
Денежка 1856 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
270 $
Продажи
0
60
Денежка 1856 ВМ Варшавский монетный двор
Вензель широкий
Средняя цена
950 $
Продажи
0
6
Денежка 1856 ВМ Варшавский монетный двор
Вензель узкий
Средняя цена
100 $
Продажи
0
76
Полушка 1856 ЕМ
Средняя цена
95 $
Продажи
0
128
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Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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