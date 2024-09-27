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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1856 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1856 СПБ АГ
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 106

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1856 СПБ ФБ
Средняя цена 730 $
Продажи
0 304
Аверс
Реверс
Полтина 1856 СПБ ФБ
Средняя цена 420 $
Продажи
1 161
Аверс
Реверс
25 копеек 1856 СПБ ФБ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 310
Аверс
Реверс
20 копеек 1856 СПБ ФБ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 111
Аверс
Реверс
10 копеек 1856 СПБ ФБ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
5 копеек 1856 СПБ ФБ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 254

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1856 ЕМ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
5 копеек 1856 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
3 копейки 1856 ЕМ
Средняя цена 540 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
3 копейки 1856 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 440 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
2 копейки 1856 ЕМ
Средняя цена 240 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
2 копейки 1856 ВМ Варшавский монетный двор Цифра "2" закрытая
Средняя цена 160 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
2 копейки 1856 ВМ Варшавский монетный двор Цифра "2" открытая
Средняя цена 210 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 копейка 1856 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 160 $
Продажи
0 98
Аверс
Реверс
1 копейка 1856 ВМ Варшавский монетный двор Вензель широкий
Средняя цена 45 $
Продажи
0 100
Аверс
Реверс
1 копейка 1856 ВМ Варшавский монетный двор Вензель узкий
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 копейка 1856 ВМ Варшавский монетный двор Вензель Николая I. Новодел
Средняя цена 5500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Денежка 1856 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 270 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
Денежка 1856 ВМ Варшавский монетный двор Вензель широкий
Средняя цена 950 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Денежка 1856 ВМ Варшавский монетный двор Вензель узкий
Средняя цена 100 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
Полушка 1856 ЕМ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 128
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