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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1856 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1856 года ЕМ "Тип 1856-1859" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1856 года ЕМ "Тип 1856-1859" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,145,920

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1856 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31288 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 67 EUR
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Leu - December 6, 2022
Продавец Leu
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF30
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Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность PF61
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 5 копеек 1856 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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