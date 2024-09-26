5 копеек 1856 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1856 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31288 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

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