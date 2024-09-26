Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1856 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,145,920
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1856 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31288 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность PF61
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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