3 копейки 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 17000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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