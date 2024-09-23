Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 31,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 416,667
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 17000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
4196 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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