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3 копейки 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 31,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 416,667

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 17000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
4196 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Россия 3 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1856 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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