2 копейки 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Цифра "2" открытая (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Цифра "2" открытая. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4400 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2023.

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