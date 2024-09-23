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2 копейки 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Цифра "2" открытая (Россия, Александр II)
Разновидность: Цифра "2" открытая
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,190,090
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Цифра "2" открытая. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4400 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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