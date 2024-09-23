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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Цифра "2" открытая (Россия, Александр II)

Разновидность: Цифра "2" открытая

Аверс монеты - 2 копейки 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" Цифра "2" открытая - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" Цифра "2" открытая - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,190,090

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Цифра "2" открытая. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4400 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • НИКО (2)
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - November 26, 2018
Продавец AURORA
Дата 26 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе НИКО - October 2, 2017
Продавец НИКО
Дата 2 октября 2017
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе НИКО - June 28, 2017
Продавец НИКО
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - March 28, 2016
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1856 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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