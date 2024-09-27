Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1856 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,388,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (304)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3200000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF65 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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