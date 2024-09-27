1 рубль 1856 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3200000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность PROOF (17) UNC (50) AU (82) XF (109) VF (25) F (1) Нет оценки (18) Сохранность (слабы) MS64 (4) MS63 (6) MS62 (12) MS61 (7) MS60 (3) AU58 (9) AU55 (17) AU53 (12) AU50 (14) XF45 (15) XF40 (7) VF35 (4) VF20 (1) PF65 (1) PF64 (4) PF63 (2) DETAILS (13) PL (7) Сервис NGC (38) ННР (2) PCGS (10) RNGA (3) ANACS (2)

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