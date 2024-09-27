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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1856 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1856 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1856 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,388,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (304)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3200000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Bruun Rasmussen - April 14, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF65 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1856 СПБ ФБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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