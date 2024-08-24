Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1856 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28,2 - 28,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,167,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1856 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Русское Наследие за 570000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (7)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- Heritage (7)
- Katz (5)
- Leu (1)
- Numimarket (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (13)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (3)
- SINCONA (2)
- WAG (1)
- Александр (14)
- Империя (2)
- Имперская монета (6)
- НИКО (3)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (8)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск