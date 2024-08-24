2 копейки 1856 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1856 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Русское Наследие за 570000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

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