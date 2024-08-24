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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1856 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1856 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1856 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28,2 - 28,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,167,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1856 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Русское Наследие за 570000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 BN
Цена
Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Leu - December 6, 2022
Продавец Leu
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность MS63
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 2 копейки 1856 ЕМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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