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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1856 года СПБ АГ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1856 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1856 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 3,800,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1856 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33923 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15600 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1834 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4700 $
Цена в валюте аукциона 4700 USD
Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PF60 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PL63 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе cgb.fr - January 23, 2024
Продавец cgb.fr
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1856 СПБ АГ на аукционе Varesi - November 9, 2022
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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