5 рублей 1856 года СПБ АГ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1856 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33923 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15600 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

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