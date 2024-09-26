Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1856 года СПБ АГ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 3,800,002
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1856 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33923 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15600 USD. Торги состоялись 16 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1834 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PF60 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PL63 ННР
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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