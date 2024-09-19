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Денежка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель узкий (Россия, Александр II)
Разновидность: Вензель узкий
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,277,976
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель узкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе The New York Sale за 2000 USD. Торги состоялись 10 января 2013.
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