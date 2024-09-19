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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель узкий (Россия, Александр II)

Разновидность: Вензель узкий

Аверс монеты - Денежка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель узкий - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель узкий - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,277,976

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель узкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе The New York Sale за 2000 USD. Торги состоялись 10 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS63 NGS
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGS
Цена
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
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