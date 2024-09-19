Денежка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель узкий (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель узкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе The New York Sale за 2000 USD. Торги состоялись 10 января 2013.

Сохранность UNC (13) AU (12) XF (20) VF (16) F (1) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (1) MS63 (3) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (3) AU50 (3) XF45 (1) VF35 (1) DETAILS (1) RB (1) BN (11) Сервис NGS (2) NGC (9) RNGA (1) PCGS (4)

Продавец Все фирмы

Antykwariat u Nilsa (1)

AURORA (3)

Höhn (2)

Katz (3)

Künker (6)

MARCINIAK (10)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (5)

Numedux (1)

Numimarket (3)

Numis Poland (1)

Numisbalt (3)

Rare Coins (1)

RedSquare (2)

Russiancoin (8)

Rzeszowski DA (5)

SINCONA (1)

Stare Monety (1)

WAG (2)

WCN (1)

WDA - MiM (4)

Wójcicki (1)

Александр (2)

Знак (1)

Империя (1)

Имперская монета (2)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (2)