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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Цифра "2" закрытая (Россия, Александр II)

Разновидность: Цифра "2" закрытая

Аверс монеты - 2 копейки 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" Цифра "2" закрытая - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" Цифра "2" закрытая - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,190,090

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Цифра "2" закрытая. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 925 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8100 PLN. Торги состоялись 13 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Via - December 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS
Цена
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Karbownik - October 29, 2020
Россия 2 копейки 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Karbownik - October 29, 2020
Продавец Karbownik
Дата 29 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1856 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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