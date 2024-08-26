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2 копейки 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Цифра "2" закрытая (Россия, Александр II)
Разновидность: Цифра "2" закрытая
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,190,090
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Цифра "2" закрытая. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 925 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8100 PLN. Торги состоялись 13 марта 2020.
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