2 копейки 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Цифра "2" закрытая (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Цифра "2" закрытая. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 925 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8100 PLN. Торги состоялись 13 марта 2020.

Сохранность UNC (2) AU (11) XF (23) VF (16) F (2) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (2) DETAILS (2) BN (2) Сервис NGC (3)

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