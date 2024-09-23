Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1856 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,940,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (5)
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (3)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (7)
- Künker (7)
- MS67 (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (1)
- Numisor (1)
- Rare Coins (10)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (2)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (1)
- Sonntag (1)
- Stack's (1)
- Stephen Album (1)
- Universum Coins GmbH (2)
- Westfälische (1)
- Александр (12)
- Денга1700 (1)
- Империя (7)
- Имперская монета (12)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск