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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1856 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1856 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1856 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,940,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность PF63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Jean ELSEN - September 10, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS61
Цена
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Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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