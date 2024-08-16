Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1856 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,700,800
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1856 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
1584 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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