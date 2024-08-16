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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1856 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1856 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1856 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,700,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1856 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
1584 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе RedSquare - April 16, 2023
Продавец RedSquare
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF35 BN RNGA
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Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU53
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Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 3 копейки 1856 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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