Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1856 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,0 - 18,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1856 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе MS67 за 180000 RUB. Торги состоялись 14 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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