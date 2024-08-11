Денежка 1856 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1856 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе MS67 за 180000 RUB. Торги состоялись 14 апреля 2021.

Сохранность PROOF (8) UNC (13) AU (7) XF (16) VF (12) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS65 (5) MS64 (2) MS63 (3) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (5) XF40 (1) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (2) PF65 (3) PF62 (5) DETAILS (3) RB (7) BN (12) Сервис NGC (14) PCGS (5) ННР (1)

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