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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1856 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1856 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1856 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,0 - 18,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1856 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе MS67 за 180000 RUB. Торги состоялись 14 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • AURORA (1)
  • Coinhouse (1)
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  • Имперская монета (18)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
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Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF62 RB NGC
Цена
Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Россия Денежка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF62 RB NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Денежка 1856 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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