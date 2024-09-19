Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 35,3 - 35,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Александр за 9500 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 8 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 31 июля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 мая 2013
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 мая 2013
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1856 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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