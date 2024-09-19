5 копеек 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Александр за 9500 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.

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