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5 копеек 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 35,3 - 35,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Александр за 9500 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1238 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Frühwald - July 8, 2017
Продавец Frühwald
Дата 8 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Frühwald - July 31, 2016
Продавец Frühwald
Дата 31 июля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - October 2, 2014
Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе La Galerie Numismatique - May 5, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 мая 2013
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - May 4, 2013
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 мая 2013
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - March 26, 2010
Россия 5 копеек 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - March 26, 2010
Продавец Александр
Дата 26 марта 2010
Сохранность MS64 PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1856 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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