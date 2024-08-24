1 копейка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель узкий (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель узкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Имперская монета за 210000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2018.

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