Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель узкий (Россия, Александр II)

Разновидность: Вензель узкий

Аверс монеты - 1 копейка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель узкий - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель узкий - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,0 - 23,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,337,086

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель узкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Имперская монета за 210000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 8300 RUB
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1856 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1856 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск