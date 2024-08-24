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1 копейка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель узкий (Россия, Александр II)
Разновидность: Вензель узкий
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,0 - 23,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,337,086
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель узкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Имперская монета за 210000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 8300 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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