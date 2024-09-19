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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1856 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1856 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1856 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 450,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (161)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1607 проданному на аукционе Numisbalt за 3700 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность PL64 ННР
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F15
Цена
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Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия Полтина 1856 СПБ ФБ на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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