Полтина 1856 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1607 проданному на аукционе Numisbalt за 3700 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность PROOF (3) PROOFLIKE (1) UNC (46) AU (40) XF (47) VF (13) F (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS64 (2) MS63 (18) MS62 (4) MS61 (5) MS60 (3) AU58 (5) AU55 (9) AU53 (1) AU50 (6) XF40 (3) VF35 (3) F15 (1) PF63 (1) PF61 (1) PL64 (1) DETAILS (4) CAMEO (1) PL (6) Сервис NGC (33) RNGA (5) ННР (5) CGC (1) ANACS (1) PCGS (1)

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