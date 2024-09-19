Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1856 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 450,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (161)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1607 проданному на аукционе Numisbalt за 3700 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность PL64 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F15
Цена
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