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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1856 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1856 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1856 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,444,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (311)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1200 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 17 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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