25 копеек 1856 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1200 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 17 мая 2021.

Сохранность PROOF (7) UNC (76) AU (86) XF (87) VF (26) Нет оценки (27) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (7) MS63 (13) MS62 (16) MS61 (6) MS60 (5) AU58 (13) AU55 (13) AU53 (10) AU50 (12) XF45 (10) XF40 (6) VF35 (4) VF30 (4) VF20 (1) DETAILS (9) PL (4) Сервис NGC (37) PCGS (8) ННР (5) RNGA (1) GCN (1)

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