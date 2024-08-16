Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1856 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,444,001
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (311)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1200 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 17 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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