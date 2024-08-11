Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1856 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1856 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2100 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 RB CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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