Полушка 1856 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1856 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2100 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

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