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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1856 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полушка 1856 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1856 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1856 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2100 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
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Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 RB CGC
Цена
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Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Полушка 1856 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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