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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1856 года СПБ ФБ "Тип 1856-1858" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1856 года СПБ ФБ "Тип 1856-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1856 года СПБ ФБ "Тип 1856-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 680,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (254)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1856 СПБ ФБ на аукционе NOONANS - October 4, 2023
Продавец NOONANS
Дата 4 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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