Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1856 года СПБ ФБ "Тип 1856-1858" (Россия, Александр II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 680,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (254)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1856 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (5)
- Aureo & Calicó (1)
- AURORA (17)
- BAC (7)
- cgb.fr (3)
- Coins.ee (4)
- COINSNET (2)
- COINSTORE (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Heritage (10)
- Höhn (2)
- Holmasto (2)
- Katz (12)
- Künker (13)
- Macho & Chlapovič (1)
- Morton & Eden (1)
- MS67 (6)
- MUNZE (3)
- Münzenonline (1)
- New York Sale (3)
- Niemczyk (2)
- NOONANS (1)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (9)
- Pegasus Auctions (2)
- Rare Coins (20)
- Rauch (4)
- RedSquare (3)
- Russiancoin (5)
- Rzeszowski DA (3)
- SINCONA (9)
- Stack's (5)
- Universum Coins GmbH (2)
- Via (1)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
- Александр (28)
- Денга1700 (2)
- Знак (1)
- Империя (12)
- Имперская монета (28)
- Монеты и Медали (4)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (4)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 13
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск