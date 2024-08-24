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1 копейка 1856 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1856 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1856 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,641,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1856 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF62 BN ННР
Цена
1404 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
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Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
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Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 RB ННР
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Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1856 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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