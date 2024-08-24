Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1856 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,641,600
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1856 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF62 BN ННР
Цена
1404 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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