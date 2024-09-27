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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель широкий (Россия, Александр II)

Разновидность: Вензель широкий

Аверс монеты - Денежка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель широкий - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель широкий - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,277,976

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель широкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (3)
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
1235 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Emporium Hamburg - November 12, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF20
Цена
Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия Денежка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1856 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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