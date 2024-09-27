Денежка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель широкий (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель широкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность UNC (1) AU (1) XF (2) VF (2) Сохранность (слабы) AU58 (1) XF45 (1) VF20 (1)