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Денежка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель широкий (Россия, Александр II)
Разновидность: Вензель широкий
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,277,976
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель широкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (1)
- Rare Coins (3)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF45
Цена
******
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