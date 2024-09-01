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1 копейка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель широкий (Россия, Александр II)
Разновидность: Вензель широкий
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,0 - 23,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,337,086
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель широкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 9000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS60 BN
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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