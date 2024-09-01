1 копейка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель широкий (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель широкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 9000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.

Сохранность PROOF (2) UNC (10) AU (19) XF (34) VF (17) Нет оценки (17) Сохранность (слабы) MS63 (6) MS62 (2) MS60 (1) AU58 (4) AU53 (1) AU50 (4) XF45 (7) XF40 (3) VF35 (1) PF62 (2) DETAILS (2) BN (11) Сервис PCGS (6) NGC (10)

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