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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель широкий (Россия, Александр II)

Разновидность: Вензель широкий

Аверс монеты - 1 копейка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель широкий - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель широкий - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,0 - 23,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,337,086

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель широкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 9000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS60 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1856 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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