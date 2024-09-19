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1 копейка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель Николая I. Новодел (Россия, Александр II)
Разновидность: Вензель Николая I. Новодел
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр null мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,337,086
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1856
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель Николая I. Новодел. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 500000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2018.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
8054 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность AU
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Где продать?
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