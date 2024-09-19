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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель Николая I. Новодел (Россия, Александр II)

Разновидность: Вензель Николая I. Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель Николая I Новодел - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель Николая I Новодел - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,337,086

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1856
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель Николая I. Новодел. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 500000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2018.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
8054 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность AU
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 копейка 1856 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1856 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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