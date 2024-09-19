1 копейка 1856 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель Николая I. Новодел (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1856 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель Николая I. Новодел. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 500000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2018.

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