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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1859 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1859 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1859 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,960,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (167)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1859 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе MS67 за 300000 RUB. Торги состоялись 26 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF61 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность PF61 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность PL63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 20 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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