Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1859 года
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1 рубль 1859 В память открытия монумента Императору Николаю I на коне
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1454
1 рубль 1859 В память открытия монумента Императору Николаю I на коне Медь
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 7
Медаль 1859 В память открытия монумента Императору Николаю I на коне Золото
Средняя цена 49000 $
Продажи
0 8
Медаль 1859 В память открытия монумента Императору Николаю I на коне Серебро
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 64
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