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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1859 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1859 СПБ ПФ
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 85

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1859 СПБ ФБ
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
Полтина 1859 СПБ ФБ Большая корона
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Полтина 1859 СПБ ФБ Малая корона
Средняя цена 310 $
Продажи
0 500
Аверс
Реверс
25 копеек 1859 СПБ ФБ Св. Георгий в плаще
Средняя цена 220 $
Продажи
0 463
Аверс
Реверс
25 копеек 1859 СПБ ФБ Св. Георгий без плаща
Средняя цена 130 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
20 копеек 1859 СПБ ФБ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 167
Аверс
Реверс
15 копеек 1859 СПБ ФБ Особый орел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 копеек 1859 СПБ ФБ
Средняя цена 240 $
Продажи
0 190
Аверс
Реверс
5 копеек 1859 СПБ ФБ
Средняя цена 640 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
5 копеек 1859 СПБ Без инициалов минцмейстера
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1859 ЕМ
Средняя цена 40 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
5 копеек 1859 ЕМ
Средняя цена 560 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
3 копейки 1859 ЕМ
Средняя цена 330 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
3 копейки 1859 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 45 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
3 копейки 1859 ЕМ
Средняя цена 220 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
2 копейки 1859 ЕМ
Средняя цена 50 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
2 копейки 1859 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 75 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
2 копейки 1859 ЕМ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
1 копейка 1859 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Короны широкие
Средняя цена 240 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1 копейка 1859 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Короны узкие
Средняя цена 60 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1 копейка 1859 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 40 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
Денежка 1859 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Короны широкие
Средняя цена 50 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Денежка 1859 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Короны узкие
Средняя цена 100 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
Денежка 1859 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 140 $
Продажи
0 113
Аверс
Реверс
Полушка 1859 ЕМ Короны большие
Средняя цена 95 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Полушка 1859 ЕМ Короны малые
Средняя цена 180 $
Продажи
0 75

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1859 В память открытия монумента Императору Николаю I на коне
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1454
Аверс
Реверс
1 рубль 1859 В память открытия монумента Императору Николаю I на коне Медь
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Медаль 1859 В память открытия монумента Императору Николаю I на коне Золото
Средняя цена 49000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Медаль 1859 В память открытия монумента Императору Николаю I на коне Серебро
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
Медаль 1859 В память открытия монумента Императору Николаю I на коне Медь
Средняя цена 820 $
Продажи
0 55

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1859 СПБ ФБ Пробный Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
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