Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Короны узкие (Россия, Александр II)
Разновидность: Короны узкие
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,0 - 18,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,871,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1859 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Короны узкие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2008 проданному на аукционе Numisbalt за 750 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS60 BN
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?
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