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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Короны узкие (Россия, Александр II)

Разновидность: Короны узкие

Аверс монеты - Денежка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Короны узкие - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Короны узкие - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,0 - 18,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,871,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1859 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Короны узкие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2008 проданному на аукционе Numisbalt за 750 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (11)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (7)
  • Pegasus Auctions (1)
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  • Имперская монета (8)
  • Русское Наследие (1)
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность AU58 BN
Цена
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS60 BN
Цена
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS63 RB NGC
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1859 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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