Денежка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Короны узкие (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1859 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Короны узкие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2008 проданному на аукционе Numisbalt за 750 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность UNC (13) AU (20) XF (10) VF (7) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (4) MS63 (1) MS62 (5) MS60 (3) AU58 (6) AU55 (3) AU53 (5) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) RB (1) BN (18) Сервис NGC (14) ННР (2) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (1)

Katz (11)

Numimarket (1)

Numisbalt (7)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (7)

RedSquare (2)

SINCONA (1)

Александр (8)

Империя (3)

Имперская монета (8)

Русское Наследие (1)