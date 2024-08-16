25 копеек 1859 года СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1859 года со знаком СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Русское Наследие за 86000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность PROOF (1) UNC (27) AU (22) XF (21) VF (2) F (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (6) MS62 (6) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (1) PF65 (1) DETAILS (5) PL (3) Сервис NGC (14) PCGS (1) ННР (1)

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