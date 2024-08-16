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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1859 года СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща (Россия, Александр II)

Разновидность: Св. Георгий без плаща

Аверс монеты - 25 копеек 1859 года СПБ ФБ Св. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1859 года СПБ ФБ Св. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,400,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1859 года со знаком СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Русское Наследие за 86000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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