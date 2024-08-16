Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1859 года СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща (Россия, Александр II)
Разновидность: Св. Георгий без плаща
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,400,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1859 года со знаком СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Русское Наследие за 86000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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