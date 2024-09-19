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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Короны узкие (Россия, Александр II)

Разновидность: Короны узкие

Аверс монеты - 1 копейка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Короны узкие - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Короны узкие - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,059,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1859 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Короны узкие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе MS67 за 67500 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1950 RUB
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF25 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1859 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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