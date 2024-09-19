1 копейка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Короны узкие (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1859 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Короны узкие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе MS67 за 67500 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность UNC (8) AU (16) XF (18) VF (5) F (3) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (2) MS62 (3) MS61 (1) AU55 (1) AU53 (5) XF45 (9) VF35 (1) VF25 (1) F15 (1) RB (2) BN (17) Сервис NGC (15) RNGA (2) ННР (4)

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