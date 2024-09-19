Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Короны узкие (Россия, Александр II)
Разновидность: Короны узкие
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,059,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1859 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Короны узкие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе MS67 за 67500 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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