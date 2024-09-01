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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 31,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1859 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VG10 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Россия 3 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1859 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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