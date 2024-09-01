Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 31,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1859 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VG10 BN RNGA
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62
Цена
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